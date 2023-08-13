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النصر حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه

عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب عبدالمجيد الصليهم نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس الملك سلمان للأندية على حساب نادي الهلال.

تعليق عبدالمجيد الصليهم

وقال الصليهم في تصريحات لـ قناة SSC : “النصر فاز بلقب كأس الملك سلمان للأندية وهي تحمل اسمًا غاليًا علينا، وهو إنجاز خاص لنا، نحن سعداء بهذا الأمر ونتمنى التوفيق لـ الهلال فيما هو مقبل”.

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القنوات الناقلة لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر

القنوات الناقلة لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر

وأضاف عبدالمجيد الصليهم: ” نُهدي هذه البطولة لإدارة مسلي آل معمر وللجماهير، والجميع كان متعاونًا معي سواء أسرتي أو إدارة النادي أو زملائي، والمدرب لويس كاسترو يخبرنا بأن نستمتع في الملعب”.

نادي النصر تُوج باللقب الأول في تاريخه وأنعش خزائنه بـ 6 ملايين دولار أمريكي ستفيد الفريق من أجل الصفقات التي يحتاجها قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

احتفال نصراوي باللقب الأول

وفي السياق ذاته، قال مسلي آل معمر عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أداء بطولي لا يُنسى سطره نجومنا في ليلة تاريخية استطاعوا فيها قلب النتيجة رغم النقص العددي، ألف شكر لجماهيرنا ونجومنا وجميع الأجهزة، كما أشكر الزملاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من دعمنا وساندنا”.

وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقب من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ليحتفل به مع زملائه على منصة التتويج.

واحتفل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر باللقب مع اللاعبين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان رونالدو حقق أول ألقابه مع العالمي وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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