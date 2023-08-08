عبدالوهاب عابد عن مصير حمدالله : أطقم الاتحاد كانت جيدة !

أثار عبدالوهاب عابد، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، الجدل بشأن مصير المغربي عبدالرزاق حمدالله مع العميد، وذلك بعدما أطلق إجابات غريبة رافضًا الكشف عن مصير المهاجم المغربي.

وقال عابد ردًّا على مراسل برنامج “أكشن مع وليد”: “حمدالله؟، أطقم الاتحاد كانت جيدة في حفل تدشين دوري روشن”.

وعندما حاول المراسل توجيه سؤال له بشأن التعاقد مع حسان تمبكتي لاعب الشباب قال: “إن شاء الله هدفنا نجعل الدوري السعودي للمحترفين أفضل دوري بالعالم وليس ضمن أفضل 10 دوريات بالعالم”.

غياب حمدالله عن مواجهة الهلال

وغاب المهاجم المغربي عن المشاركة مع الاتحاد ضد الهلال يوم السبت الماضي في البطولة العربية، ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه كان جاهزًا، بعدما عانى من إصابة طفيفة قبل المواجهة، إلا أنه تجاوزها؛ وشارك في التدريبات الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن النجم المغربي قد يرحل إلى الدوري القطري في ظل اهتمام نادي الريان بالتعاقد معه بحسب “عكاظ”، كما أن بعض الجماهير الشبابية أعربت عن رغبتها في ضم النجم المغربي في حال غادر الاتحاد لتعويض رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا.