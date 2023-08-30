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بعد ضم ياسين بونو والربيعي

عبد الله المعيوف والعويس يُغادران الهلال

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
عبد الله المعيوف والعويس يُغادران الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الثنائي عبد الله المعيوف ومحمد العويس قريبين للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل عبد الله المعيوف والعويس

وأكد الصحافي عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن عبد الله المعيوف والعويس سيُغادران صفوف الهلال هذا الصيف.

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وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الحنيان، حيث أبدى البعض استياءه من احتمالية رحيل عبد الله المعيوف، خاصة أنه من الركائز الأساسية في صفوف الفريق خلال السنوات الماضية، وساهم في تتويج الزعيم بالعديد من البطولات.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

كما أبدت الجماهير صحة قرار رحيل محمد العويس، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، ليظل بديلًا للحارس الأساسي المعيوف، ويُشارك في فترات متباعدة.

وتُشير التقارير إلى أن عبد الله المعيوف في طريقه للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث توصل لاتفاق بشكل نهائي مع الإدارة، وذلك بناء على توصية من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

محمد العويس

الهلال يتعاقد مع بونو والربيعي

ونجحت الإدارة الهلالية في تدعيم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقدت مع حارس إشبيلية ومنتخب المغرب، ياسين بونو، قبل أن تعلن اليوم ضم محمد الربيعي من الأهلي.

بونو قبل مباراة الهلال ضد الفيحاء
بونو – المصدر @Alhilal_FC

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