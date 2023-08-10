عدو برشلونة قد يتسبب في انتقال نيمار إلى الهلال !

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يبدو أن نادي الهلال في طريقه للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ وذلك بسبب استعانته بأكثر شخص مكروه داخل نادي برشلونة الإسباني وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الصحفي البرازيلي أندري هيرنان قال عبر حسابه في منصة “إكس”: “الهلال سيتحدث مع فاجنر ريبيرو وكيل اللاعبين من أجل انضمام النجم البرازيلي للفريق السعودي، الرجل تحدث مع والد نيمار وهو ينتظر عرض الهلال”.
ومن المعروف أن ريبيرو نفسه مكروه في برشلونة لأنه لم يكن صادقًا مع برشلونة في صفقة البرازيلي فينسيوس جونيور الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بدلًا من الغريم برشلونة في عام 2017.
وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نيمار وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعملان حاليًّا على إيجاد أفضل حل، من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي، وفي أقرب وقت ممكن.
وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نيمار لديه عرض رسمي من الهلال وآخر من الدوري الأمريكي، مؤكدًا أنه على إدارة نادي برشلونة الإسباني أن تتخذ قرارها سريعًا بمحاولة ضمه أم لا.
وكانت شبكة RMC سبورت الفرنسية قد أكدت، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي لم يغلق الباب نهائيًّا أمام الانتقال إلى صفوف الهلال، حيث إنه يُفكر بجدية في قبول العرض، رغم أنه متمسك بأمل الحصول على عرض أوروبي.