عذيب للاتصالات تحقق 52.6 مليون ريال أرباح

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو)، تحقيق صافي ربح، في الربع المنتهي في 30 يونيو 2023، بقيمة 52.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع خسائر 1.67 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت صافي أرباح “عذيب للاتصالات” بنسبة 78%، مقارنة بصافي ربح نحو 29.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الأحد، إن التحول للربحية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الايرادات وتحقيق ايرادات تمويل وانخفاض مصروفات البيع والتسويق و انخفاض خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية ، على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والادارية وانخفاض الايرادات الاخرى.
وبينت الشركة النتائج المالية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت 206.3 مليون ريال، بنسبة نمو 47% ، وإجمالي أرباح بلغت 70.7 مليون ريال، بزيادة بلغت 88%.