عراقي يعلق ابنه بسلسلة مثبتة في سقف الغرفة

انتشرت صور لعراقي يعذب نجله البالغ من العمر 10 سنوات بطريقة بشعة، حيث علقه من سلسلة مثبتة في سقف الغرفة.

وفي التفاصيل، أنقذت السلطات العراقية صبيًا من تعذيب بشع على يد والده متعاطي المخدرات، الذي علقه من سلسلة مثبتة في سقف الغرفة.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في الداخلية العراقية، أن التدخل لإنقاذ الصبي جاء في سياق متابعة حالات التعنيف الأسري، واستجابة لمناشدة وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود الصبي معلقًا من سلسلة في سقف منزل.

وبعد استصدار الموافقات القضائية، قامت السلطات بتحرير الصبي والقبض على المتهم، بعد تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى محل الحادث بالتنسيق مع الشرطة، وتم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه.

وتبين أن المتهم من متعاطي المخدرات، وضبط في منزله مواد مخدرة متنوعة، فضلا عن بندقية كلاشنكوف وذخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، والتعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.