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انطلقت فكرة العربات منذ 8 سنوات

عربات ذكية لمعاينة التمور بموسم عنيزة الدولي

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
عربات ذكية لمعاينة التمور بموسم عنيزة الدولي
المواطن - واس

للعام الثامن على التوالي تمثل العربات الذكية أھمیة بالغة في المدینة الغذائیة مقر فعاليات موسم عنيزة الدولي للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة مع شريكها الإستراتيجي بلدية عنيزة.

مميزات العربات الذكية

وبيّن أمين عام غرفة عنيزة المدير التنفيذي للموسم عادل بن يحي الرشيد, أن من أبرز مميزات العربات أنها تتیح للجمیع سھولة معاینة التمور ومعرفة أنواعھا وجودتھا وحجمھا علاوة على خفة الوزن وسلاسة انتقالھا من موقع لآخر دون أن تسبب أي أضرار أو تأخیر، مشیرًا إلى أن العربات تستقبل التمور بعد اجتیازھا الكشف المخبري ثم توضع في المسار المخصص لھا، حیث یبلغ عدد المسارات 70 مسارًا، وبعد صلاة الفجر یبدأ المزاد على التمور حسب ترتیب العربات، لافتاً أن فكرة العربات انطلقت منذ 8 سنوات.

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