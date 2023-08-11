عرض الـ100 مليون يبعد حسان تمبكتي عن الاتحاد

يبدو أن حسان تمبكتي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

تمبكتي مع الشباب

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

حسان تمبكتي يبتعد عن الاتحاد

وعلق الإعلامي الرياضي عمر الكاملي على مصير نجم الشباب، قائلًا: “تمبكتي بعيد عن الاتحاد حاليًا، لأنه يمتلك عرضًا قيمته 100 مليون ريال من فريق آخر، وهذه معلومة مؤكدة، والنصر لم يتدخل في الصفقة”.

وشدد عمر الكاملي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، على أن حسان تمبكتي يمتلك عروضًا من الاتحاد، الهلال والأهلي، إلا أنه حاليًا أصبح بعيدًا للغاية عن الانتقال إلى صفوف العميد.

وكان الاتحاد من أكثر الأندية التي ترغب في ضم حسان تمبكتي هذا الصيف، نظرًا لإصابة المدافع المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي، ولكن يبدو أن مغالاة نادي الشباب تسببت في ابتعاده عن الصفقة.

وفي حالة بيع تمبكتي صاحب الـ24 عامًا مقابل 100 مليون ريال؛ سيكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.