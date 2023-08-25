عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة

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يبدأ الليلة عرض مسلسل سفاح الجيزة والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد فهمي.
ونشرت منصة شاهد عبر موقع إنستجرام منشورًا لتشويق الجمهور للمسلسل المنتظر، يتضمن فيديو ترويجيًا قصيرًا وتعليق: ليالي من التوتر والرعب على وشك أن تبدأ خلال ساعات سفاح الجيزة، من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس على شاهد.
ويعرض مسلسل سفاح الجيزة كل يوم جمعة، على أن يتم عرض حلقتين أسبوعيًا.
بدورها، روجت الفنانة داليا شوقي الجمهور لمسلسل سفاح الجيزة حيث كتبت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام: شكرًا شاهد على ليلة احتفالية جميلة بمسلسلنا سفاح الجيزة بداية عرض أولى الحلقات، ٢٥ أغسطس. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. جاهزين؟.
وتابعت لكل crew وmember cast في سفاح الجيزة.. بحبكم – حب عملاق! يلا بينا!.. إخراج: أ/هادي الباجوري تأليف: إنجي أبو السعود وعماد مطر إنتاج: ThePlanetStudios حصريًا على شاهد.