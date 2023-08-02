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بسبب إعصار دوكسوري بالفلبين

عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يبدو أن حفلات الزفاف ستشهد طقوسًا مختلفة، في زمن التغير المناخي، حيث قرر زوجات تحدي طقوس المناخ السيئة التي تجتاح العالم، وإقامة حفل زفافهما على الرغم من إعصار دوكسوري الذي اجتاح الفلبين.

زفاف عروسين وسط الأمطار

وبحسب فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، كانت قاعة زفاف العروسين، مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة التي ضربت المنطقة مؤخرًا، لكن العروسين دخلاها وسارا وأقدامهما حتى الكاحل في المياه.

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فقد أظهرت مقاطع فيديو وصور أن العروسين دخلا قاعة الزفاف في مدينة مالولوس الفلبينية، وسارا وأرجلهما حتى الكاحل في الماء.

انتشار قصة العروسين الفلبينيين

وانتشرت قصة العروسين المبتلين بسرعة عبر وسائل التواصل العالمية، بعد أن نشرت إحدى قريبات العروس صورًا ومقاطع فيديو أثناء القداس، بينما ابتلت أطراف ملابسهما الفاخرة بماء الفيضان.

ارتفاع عدد ضحايا الإعصار

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي “المعروف دوليًّا باسم دوكسوري” إلى 25 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة، حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس- سي بي إن” الفلبينية، أن 52 شخصًا أصيبوا وما زال 23 آخرون في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.

يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.

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