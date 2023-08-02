عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار

يبدو أن حفلات الزفاف ستشهد طقوسًا مختلفة، في زمن التغير المناخي، حيث قرر زوجات تحدي طقوس المناخ السيئة التي تجتاح العالم، وإقامة حفل زفافهما على الرغم من إعصار دوكسوري الذي اجتاح الفلبين.

زفاف عروسين وسط الأمطار

وبحسب فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، كانت قاعة زفاف العروسين، مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة التي ضربت المنطقة مؤخرًا، لكن العروسين دخلاها وسارا وأقدامهما حتى الكاحل في المياه.

فقد أظهرت مقاطع فيديو وصور أن العروسين دخلا قاعة الزفاف في مدينة مالولوس الفلبينية، وسارا وأرجلهما حتى الكاحل في الماء.