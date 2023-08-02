عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار

A couple in the Philippines have pushed ahead with their wedding despite flooding caused by Typhoon Doksuri💒💍
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— Sky News (@SkyNews) August 1, 2023
انتشار قصة العروسين الفلبينيين
وانتشرت قصة العروسين المبتلين بسرعة عبر وسائل التواصل العالمية، بعد أن نشرت إحدى قريبات العروس صورًا ومقاطع فيديو أثناء القداس، بينما ابتلت أطراف ملابسهما الفاخرة بماء الفيضان.
ارتفاع عدد ضحايا الإعصار
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي “المعروف دوليًّا باسم دوكسوري” إلى 25 قتيلًا.
وأوضحت اللجنة، حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس- سي بي إن” الفلبينية، أن 52 شخصًا أصيبوا وما زال 23 آخرون في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.
يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.