عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي

يعود العرض العالمي الشهير ديزني على الجليد إلى الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، مع عروض أدائية حية مبهرة تضم حكايات وتجارب عديدة على الجليد، ويستمر حتى الـ20 من سبتمبر المقبل.

عروض خيالية

وسيستمتع الحضور بعرض من عالم من الخيال مع قصص وشخصيات ديزني المحبوبة، حيث سيشهدون عروضًا تعكس شخصيات ديزني عبر الأزمان من خلال احتفال مليء بالمغامرات والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة، ويمكن الحضور ومشاهدة العرض من خلال الحجز عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

شخصيات ديزني

ويقدم العرض العديد من شخصيات ديزني وأميراتها السبع، بما في ذلك موانا، الجميلة والوحش، الحورية الصغيرة، رابونزل، الأميرة والضفادع، سندريلا، الجميلة النائمة، وعلاء الدين، كما تم إضافة عرض كوكو، من إنتاج أستوديوهات بيكسار، إلى جانب Frozen.