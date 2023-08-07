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بدءاً من 24 أغسطس

عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي
المواطن - فريق التحرير

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يعود العرض العالمي الشهير “ديزني على الجليد” إلى الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، مع عروض أدائية حية مبهرة تضم حكايات وتجارب عديدة على الجليد، ويستمر حتى الـ20 من سبتمبر المقبل.

عالم من الخيال

وسيستمتع الحضور بعرض من عالم من الخيال مع قصص وشخصيات ديزني المحبوبة، حيث سيشهدون عروضاً تعكس شخصيات ديزني عبر الأزمان من خلال احتفال مليء بالمغامرات والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة، ويمكن الحضور ومشاهدة العرض من خلال الحجز عبر الرابط التالي: https://enjoy.sa/ar/events/disney-on-ice-2/

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ويقدم العرض العديد من شخصيات ديزني وأميراتها السبع، بما في ذلك “موانا”، “الجميلة والوحش”، “الحورية الصغيرة”، “رابونزل”، “الأميرة والضفادع”، “سندريلا”، “الجميلة النائمة”، و”علاء الدين، كما تم إضافة عرض كوكو، من إنتاج استديوهات بيكسار، إلى جانب Frozen .

 

 

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