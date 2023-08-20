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مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع

عريس يفاجئ ضيوفه بسمك على العشاء بدلًا من الذبائح

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
عريس يفاجئ ضيوفه بسمك على العشاء بدلًا من الذبائح
المواطن - فريق التحرير

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كسر عريس الروتين وعادة العشاء في يوم زفافه بعد تقديم الأرز مع السمك بدلًا من الذبائح.

وأظهر مقطع فيديو متداول في منصة إكس، صدمة الضيوف الحاضرين في الزفاف بعد رؤيتهم البوفيه.

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تفاعل كبير

وأثار المقطع تفاعلًا بين رواد منصة إكس، حيث حظي بردود فعل مختلفة.

إعجاب بالفكرة

وعلق سعود على الفيديو قائلًا: يمكن هذا المتيسر عنده، نعمة كريم الله يديمها، من جانبها قالت أشواق السالهي: طيب ليش مستغربين شكله العشاء بالشرقية.

وأبدى أحد المعلقين ويدعى سالم إعجابه بفكرة السمك في العشاء قائلًا: أحتاج هالزواجات وهالعزايم، وأضاف آخر: والله إنه يفهم، ما ذبحنا إلا كثرة اللحم جابت لنا الأملاح.

وكتب السفياني في تعليقه: السمك كقيمة غذائية أقوى وأصح وكقيمة مادية أغلى من الذبيحة على فكرة وأيضًا ما فيه شي ونعم فيه، بالعكس فكرة جميلة جدًّا جدًّا ويا ليت تطبق عندنا خاصة الجنوب.

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