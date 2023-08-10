عش أجواء الطرب مع مي فاروق في الأحساء

أعلنت بنش مارك المتخصصة في إدارة وتنظيم المهرجانات، عن حفلة الأحساء مع المطربة مي فاروق، ضمن جولة المملكة.

موعد حفل مي فاروق

وقالت الشركة في منشور عبر منصة إكس: بنعيش الأجواء الطربية معكم جمهور الأحساء في حفلة الفنانة مي فاروق، ضمن حفلات جولة المملكة 2023.

ولفتت الشركة إلى أن الحفل من المقرر أن يكون يوم 17 أغسطس الجاري في المسرح الرئيسي بجامعة الملك فيصل في الأحساء.

وأوضحت أن التذاكر ستطرح يوم 12 أغسطس الساعة الثامنة مساءً عبر منصة عيشها.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.