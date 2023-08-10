Icon

المجلس العسكري يهدد بقتل رئيس النيجر إذا تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا Icon مكونات الشكل الجديد لـ كأس الملك سلمان للأندية Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار Icon تغريم 15 منشأة 383.600 ريال لمخالفتها نظام توفير الأدوية Icon منشور خاطئ يعيد بريطانيا للاتحاد الأوروبي Icon اللواء الشهري يتفقَّد قطاعات ووحدات حرس الحدود في مكة المكرمة وعسير Icon لقطات حية لمباشرة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء Icon نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند Icon وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حجز التذاكر 12 أغسطس

عش أجواء الطرب مع مي فاروق في الأحساء

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
عش أجواء الطرب مع مي فاروق في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت بنش مارك المتخصصة في إدارة وتنظيم المهرجانات، عن حفلة الأحساء مع المطربة مي فاروق، ضمن جولة المملكة.

موعد حفل مي فاروق

وقالت الشركة في منشور عبر منصة إكس: بنعيش الأجواء الطربية معكم جمهور الأحساء في حفلة الفنانة مي فاروق، ضمن حفلات جولة المملكة 2023.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة

القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة

واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين

واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين

ولفتت الشركة إلى أن الحفل من المقرر أن يكون يوم 17 أغسطس الجاري في المسرح الرئيسي بجامعة الملك فيصل في الأحساء.

وأوضحت أن التذاكر ستطرح يوم 12 أغسطس الساعة الثامنة مساءً عبر منصة عيشها.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف