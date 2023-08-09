عش أجواء مثيرة ممتعة مع مسرحية الطابق الثاني في الرياض

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية الرعب الكوميدية الطابق الثاني على مسرح دار العلوم بالرياض خلال الفترة من 17- 19 أغسطس الجاري.

وقالت منصة عيشة عبر منصة إكس: عيش الضحك والأجواء الممتعة في مسرحية الرعب الكوميدية، الطابق الثاني، مع كوكبة من نجوم المسرح بالرياض على مسرح دار العلوم خلال الفترة من 17- 19 أغسطس الجاري، ضمن جولة المملكة.

ولفتت منصة عيشها إلى أن التذاكر ستطرح قريبًا عبر المنصة الإلكترونية.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.