Icon

لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير Icon ترامب يمثل أمام محاكمة جديدة في 3 أغسطس Icon عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا Icon انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا Icon قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء Icon غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار Icon عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار Icon لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري Icon اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر Icon انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
الاكتشاف الأول في أسكتلندا خلال أكثر من قرن

عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف موقع تاسالبيان أن مواطنًا أسكتلنديًّا من مدينة ستيرلينغ، عثر خلال حفره بركة في حديقته لإنشاء مسبح، على عظام دولفين كبير يبلغ عمرها نحو 8000 عام.

الاكتشاف الأول

ويقول موراي كوك، عالم الآثار من ستيرلينغ: قد يكون هذا الاكتشاف هو الأول في أسكتلندا خلال أكثر من قرن.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يحسم ودية مانشستر يونايتد بثنائية

ريال مدريد يحسم ودية مانشستر يونايتد بثنائية

سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال

سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال

وتعود هذه العظام التي عثر عليها إلى دولفين قاروري الأنف يصل طوله إلى ثلاثة أمتار. وعثر المواطن في طبقة الطين على عمق 80 سم، إضافة إلى عظام الدولفين، على أداة شغل مكسورة مصنوعة من قرن الوعل، كانت تستخدم في تقطيع اللحوم. ويبدو أن الدولفين كان من ضمن مأكولات السكان المحليين.

جمجمة الدولفين

وقد تم تسليم جمجمة الدولفين إلى المتحف الوطني في أسكتلندا لدراستها بصورة مفصلة وتحديد عمر الدولفين بدقة باستخدام طريقة الكربون المشع. أما بقية أجزاء الهيكل العظمي فقد بقيت في الأرض، وسوف تستخرج لاحقًا.

من المعروف أنه في عام 1897 عثر على عظام حوت في ضواحي مدينة ستيرلينغ، وهذه أول مرة يعثر فيها في المنطقة على عظام دولفين قديم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم