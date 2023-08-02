لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير ترامب يمثل أمام محاكمة جديدة في 3 أغسطس عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار
كشف موقع تاسالبيان أن مواطنًا أسكتلنديًّا من مدينة ستيرلينغ، عثر خلال حفره بركة في حديقته لإنشاء مسبح، على عظام دولفين كبير يبلغ عمرها نحو 8000 عام.
ويقول موراي كوك، عالم الآثار من ستيرلينغ: قد يكون هذا الاكتشاف هو الأول في أسكتلندا خلال أكثر من قرن.
وتعود هذه العظام التي عثر عليها إلى دولفين قاروري الأنف يصل طوله إلى ثلاثة أمتار. وعثر المواطن في طبقة الطين على عمق 80 سم، إضافة إلى عظام الدولفين، على أداة شغل مكسورة مصنوعة من قرن الوعل، كانت تستخدم في تقطيع اللحوم. ويبدو أن الدولفين كان من ضمن مأكولات السكان المحليين.
وقد تم تسليم جمجمة الدولفين إلى المتحف الوطني في أسكتلندا لدراستها بصورة مفصلة وتحديد عمر الدولفين بدقة باستخدام طريقة الكربون المشع. أما بقية أجزاء الهيكل العظمي فقد بقيت في الأرض، وسوف تستخرج لاحقًا.
من المعروف أنه في عام 1897 عثر على عظام حوت في ضواحي مدينة ستيرلينغ، وهذه أول مرة يعثر فيها في المنطقة على عظام دولفين قديم.