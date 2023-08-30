عقبات واجهت أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي بينها حجم الكتب

مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول، وبعد مرور نحو أسبوع ونصف، كشف أولياء الأمور عن بعض العقبات التي واجهوها في العام الدراسي الجديد.

ورصدت “المواطن” العقبات التي واجهت أولياء الأمور والذين عبروا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

تنظيم إلزامي

وقال المؤثر إياد الحمود: إن أكثر عقبة واجهته هي فوضى أخذ الطالب من المدرسة، هذي أكبر عقبة، متمنيًا أن يكون التنظيم إلزاميًّا.

نقل الطلاب من المدارس

أما حسن الغامدي فيرى أن عقبته هي نقل الأولاد من مدارس إلى أخرى، والتواصل مع إدارة التعليم لا يسمن ولا يغني من جوع.

حجم الكتب

ورأى صاحب حساب يدعى سلام أن حجم الكتب المدرسية مبالغ فيه، خاصة أن بعض الكتب يزيد عدد صفحاتها على 500 صفحة، ووزنها يقارب 1 كجم.

وأضاف أبو عبدالرحمن: الكتب الدراسية شكلت عبئًا على الأسرة لا تنظيم ولا توزيع المنهج تعال خذ كتبك وامشِ! رح أنت افصلها والكتاب اللي ما استلمته رح اطبعه.

دمج المدارس

وكشف عبدالعزيز الريس عن عقبته قائلًا: دمج المدراس وتحريكها! أخذ الطلاب في الطلعة. المقصف المزري، الساحات والمظلات والبيئة الضعيفة، الواجبات عبر المنصة دمار وترك الكتب، طول المحتوى وعدم تركيز المعلم على الأكثر نفعًا وتطبيقًا، لا وجود لرحلات وزيارات، إهمال الكتب والدراسة من الملخصات. ضعف الاختبارات،،، إلخ إلخ.

فوضى وزحام

كما قال آخر: حرارة الفصول والمكيفات لا تعمل وعدم تنظيم خروج الطالبات وفوضى وزحام غير طبيعي، ولا يوجد مواقف ولا مظلات للوقوف، وتقسيم كتب الثلاث اترام بسبب ثقل الشنطة وغلاء واستغلال المكتبات بسبب التقسيم.