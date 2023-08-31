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بإشراف هيئة تطوير عسير وتنفيذ الهيئة العامة للطرق

عقبة شعار تستأنف الحركة المرورية بعد مشروع صيانتها

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
عقبة شعار تستأنف الحركة المرورية بعد مشروع صيانتها
المواطن - حسن عسيري - أبها

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أعلن هيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة العامة للطرق عن استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار يوم السبت القادم، بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة والأعمال التطويرية على العقبة والتي تمت على مدار الـ4 أشهر الماضية وتمت في الوقت المحدد، وفق معايير السلامة والجودة عبر عدد من الفرق والكوادر المتخصصة، وباستخدام العديد من التقنيات الحديثة.

أعمال صيانة

واشتملت الأعمال على صيانة 34 كم منها 14 كم في العقبة و 20 كم في الطريق المفرد، كما تم العمل على إعادة تركيب فواصل الجسور بطول 220 مترًا، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، وتم العمل على معالجة وإصلاح ودهان 11 نفقًا، وتركيب فواصل التمدد بطول 7 آلاف متر داخل الأنفاق، كما تم تركيب أنظمة إضاءات حديثة لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، وتركيب 800 لوحة تحذيرية وإرشادية، وبهدف رفع مستوى السلامة تم تركيب عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية العاكسة، بطول 34 كم.

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وسوف تستكمل عددًا من الأعمال التطويرية على العقبة بعد افتتاحها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق بما يضمن رفع مستوى السلامة والجودة، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الخاصة بازدواج المرحلة الثانية بطول 20 كم في الشهر الثاني من عام 2026م
فيما سيتم استكمال الأعمال التطويرية في المرحلة الثالثة في الجزء الواقع في اتجاه محافظة محايل في الشهر الثاني من عام 2024م
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة، ورفع جودة الطرق، والمساهمة في جعلها عقبة نموذجية، حيث يصنف المشروع كأكبر مشروع وقائي منذ 40 عامًا.

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