عقوبات أمريكية تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق طائر شرس يدفع الحياة الفطرية لمكافحته النصر يُغادر للطائف استعدادًا لمواجهة الهلال كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية 2023 سعة صدر مواطن تجاه مزاح جيرانه تحظى بالإعجاب لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص مقتل 150 يمنيًا خلال 7 أشهر بسبب الصواعق انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين الهلاليون يدعمون حبيب الوطيان قبل نهائي البطولة العربية
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من بين آخرين.
وأفاد إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها على الإنترنت، أكدت فيه أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.
ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة وانتهت ولايته بنهاية يوليو الماضي، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال سلامة إن محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.