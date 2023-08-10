عقوبات أمريكية تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من بين آخرين.

وأفاد إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها على الإنترنت، أكدت فيه أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

اتهامات تواجه سلامة

ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة وانتهت ولايته بنهاية يوليو الماضي، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال سلامة إن محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.