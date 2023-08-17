علامات وطرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية

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بات الاحتيال الإلكتروني والمواقع الوهمية أسلوب العصر في سرقة الحسابات البنكية لمستخدمي الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت.
بدوره، حذر الأمن العام من الاستجابة لأي رسالة احتيالية تصل إلى هواتف المواطنين، داعيًا لعدم الاكتفاء بحذفها بل يجب الإبلاغ عنها.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” طرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية والتي جاءت على النحو التالي: زيارة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن، أو الاتصال على الرقم 911 من منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على الرقم 999 من جميع المناطق.
وحدد الأمن العام أبرز علامات الرسائل الاحتيالية، هي:
1 – تحوي العديد من الأخطاء النحوية والإملائية.
2 – تُعلن فوزك بجائزة ما، وتطلب منك دفع مبلغ رمزي لتسلمها.
3 – تطلب منك الانضمام إلى مشروع أو شركة معينة مقابل مبلغ مالي للاشتراك.
4 – تُعلن إغلاق حساباتك الإلكترونية، وتطلب منك الدخول على رابط معين لحل الإشكال.
كما كشف الأمن العام أنه تجنبًا لوقوعك ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية؛ فلا يجب الإفصاح عن معلوماتك لأي شخص، مؤكدًا أن هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف، وهي:
1 ـ الرقم السري للبطاقة البنكية.
2 ـ كلمات المرور.
3 ـ كود التفعيل المرسل للجوال.
والاحتيال الإلكتروني بجميع صوره يعدّ جريمة جنائية تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، كما أن انتحال أسماء الشركات الكبيرة أحد أبرز أساليب الاحتيال.
وللاحتيال الإلكتروني أنواع عديدة تختلف فيما بينها بالطريقة التي يتم تنفيذ عملية الاحتيال والنصب من خلالها. فلكل نوع من أنواع الاحتيال الإلكتروني طريقة معينة وهدف ووسيلة وأداة مستخدمة، وهي كالتالي:
لا تكتفِ بحذف أي رسالة احتيالية تصل إلى جوالك، أبلغ عنها لحماية غيرك.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/1xlPSR5yDs
— الأمن العام (@security_gov) August 17, 2023