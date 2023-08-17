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علامات وطرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
علامات وطرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية
المواطن - فريق التحرير

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بات الاحتيال الإلكتروني والمواقع الوهمية أسلوب العصر في سرقة الحسابات البنكية لمستخدمي الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت.

بدوره، حذر الأمن العام من الاستجابة لأي رسالة احتيالية تصل إلى هواتف المواطنين، داعيًا لعدم الاكتفاء بحذفها بل يجب الإبلاغ عنها.

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طرق الإبلاغ

وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” طرق الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية والتي جاءت على النحو التالي: زيارة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن، أو الاتصال على الرقم 911 من منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على الرقم 999 من جميع المناطق.

علامات الرسائل الاحتيالية

وحدد الأمن العام أبرز علامات الرسائل الاحتيالية، هي:

1 – تحوي العديد من الأخطاء النحوية والإملائية.

2 – تُعلن فوزك بجائزة ما، وتطلب منك دفع مبلغ رمزي لتسلمها.

3 – تطلب منك الانضمام إلى مشروع أو شركة معينة مقابل مبلغ مالي للاشتراك.

4 – تُعلن إغلاق حساباتك الإلكترونية، وتطلب منك الدخول على رابط معين لحل الإشكال.

معلومات لن تطلب منك

كما كشف الأمن العام أنه تجنبًا لوقوعك ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية؛ فلا يجب الإفصاح عن معلوماتك لأي شخص، مؤكدًا أن هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف، وهي:

1 ـ الرقم السري للبطاقة البنكية.

2 ـ كلمات المرور.

3 ـ كود التفعيل المرسل للجوال.

جريمة جنائية

والاحتيال الإلكتروني بجميع صوره يعدّ جريمة جنائية تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، كما أن انتحال أسماء الشركات الكبيرة أحد أبرز أساليب الاحتيال.

أنواع الاحتيال الإلكتروني

وللاحتيال الإلكتروني أنواع عديدة تختلف فيما بينها بالطريقة التي يتم تنفيذ عملية الاحتيال والنصب من خلالها. فلكل نوع من أنواع الاحتيال الإلكتروني طريقة معينة وهدف ووسيلة وأداة مستخدمة، وهي كالتالي:

  • احتيال الهوية أو انتحال الشخصية: وهو أشهر أنواع الاحتيال الإلكتروني. ينفذ عن طريق سرقة معلومات الأشخاص والدخول إلى أنظمة معينة بأسمائهم وحساباتهم الشخصية. من أجل إلحاق الضرر بهم وتحقيق منافع مختلفة.
  • الاحتيال الودي: وهذا الاحتيال يتم من خلال استخدام أسلوب لطيف وجميل في التعامل مع الأشخاص. وذلك لتحقيق غايات خبيثة تسبب الضرر والأذى لهؤلاء الأشخاص.
  • الاحتيال التجاري: وهذا الاحتيال ينفذ أثناء حصول عمليات بيع وشراء عبر متاجر إلكترونية معينة ولكنها غير موثوقة.
  • الاحتيال النظيف: والذي يُعد من أخبث أنواع الاحتيال. وذلك لأنه يتم بطريقة قانونية نظيفة من غير ترك أي أثر أو دليل لوقوع المحاسبة القانونية. فهنا المجرم يتعمد وقوع الضحية في الفخ، من خلال وضعه في دائرة القانون ومن ثم الاحتيال عليه وسرقة أمواله منه من دون ترك أي أثر للمطالبة بهذا المال.

 

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