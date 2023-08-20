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تم توجيه اتهامات جنائية ضده

على ترامب تسليم نفسه لسجن جورجيا

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
على ترامب تسليم نفسه لسجن جورجيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت شبكة سي إن إن نقلًا عن مصدر لم تسمه، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوف يسلم نفسه لولاية جورجيا يوم الخميس أو الجمعة، حيث تم توجيه اتهامات جنائية ضده.

انتهاء المهلة

من المعروف أن المهلة المعطاة لترامب تنتهي يوم الجمعة ليسلم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مع 18 متهمًا آخر في محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من خلال الضغط على مسؤولي ولاية.

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وأضافت شبكة سي إن إن نقلاً عن مسؤول عن إنفاذ القانون قوله إن ترامب سيسلم نفسه في سجن مقاطعة فولتون الخميس أو الجمعة المقبل، ووفقًا للشبكة، لم يسلم أي من شركاء ترامب نفسه حتى الآن.

وفي سياق المحاكمات الثلاث السابقة، سلم ترامب نفسه للسلطات التي احتجزته رسميًا وأفرجت عنه بسرعة دون شروط تقييدية بعد جلسة محكمة رفض فيها الرئيس السابق الاعتراف بذنبه.

يسلم نفسه طوعًا

وسبق أن أشارت سي إن إن إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تم منحها لترامب ليسلم نفسه طوعًا.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيرًا لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

وقد وجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعًا.

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