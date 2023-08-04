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أسس مطعمًا تايلانديًّا في الرياض

علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

روى المواطن علي مبارك الشمري قصة نجاحه في حياته العملية، إذ بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال.

قصة نجاح

وقال الشمري خلال لقاء له مع قناة العربية: إنه منطقة الجوف، وكان الأول على دفعته في الثانوية العامة، ثم جاء إلى الرياض عام 1407 هـ، وسجلت في جامعة الإمام ترجمة، وفي نفس الوقت تقدم على وظيفة في مطعم بالمطار كان بعد الساعة 2 ظهرًا، وبعد رحلة سنوات جد وتعب وصل الآن إلى منصب المدير التنفيذي في الشركة بالرياض.

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لفت الشمري إلى أن أول راتب تحصل عليه كان 1260 ريالًا، بينما وصل اليوم إلى راتب يتجاوز 50 ألف ريال.

تأسيس مطعم بالرياض

أوضح المواطن الشمري أنه من عشاق الأكل التايلاندي، ويهوى طبخه، لذا أسس مطعمًا تايلنديًّا في الرياض، مشيرًا إلى أنه بدأ في زراعة حلوة الجوف في حقول الفلبين.

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