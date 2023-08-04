علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال

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روى المواطن علي مبارك الشمري قصة نجاحه في حياته العملية، إذ بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال.
وقال الشمري خلال لقاء له مع قناة العربية: إنه منطقة الجوف، وكان الأول على دفعته في الثانوية العامة، ثم جاء إلى الرياض عام 1407 هـ، وسجلت في جامعة الإمام ترجمة، وفي نفس الوقت تقدم على وظيفة في مطعم بالمطار كان بعد الساعة 2 ظهرًا، وبعد رحلة سنوات جد وتعب وصل الآن إلى منصب المدير التنفيذي في الشركة بالرياض.
لفت الشمري إلى أن أول راتب تحصل عليه كان 1260 ريالًا، بينما وصل اليوم إلى راتب يتجاوز 50 ألف ريال.
أوضح المواطن الشمري أنه من عشاق الأكل التايلاندي، ويهوى طبخه، لذا أسس مطعمًا تايلنديًّا في الرياض، مشيرًا إلى أنه بدأ في زراعة حلوة الجوف في حقول الفلبين.
"علي مبارك الشمري" سعودي بدأ حياته العملية بـ 1260 ريال حتى وصل لمدير تنفيذي براتب يتجاوز 50 ألف ريال.. ويحكي قصة تأسيسه لمطعم تايلندي في #الرياض وزراعته لـ"حلوة #الجوف" في حقول #الفلبين
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/9co7H16zYP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 3, 2023