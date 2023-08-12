بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد كوريا الشمالية تمنع مواطنيها من لف السجائر لسبب غريب مفتي تشاد: مؤتمر تواصل وتكامل يثمر لجمع كلمة المسلمين
أعلنت عمليات الخفجي المشتركة في بيان لها، حدوث حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح يوم الخميس الماضي، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليه خلال مدة قصيرة من قبل فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة.
وأوضحت عمليات الخفجي اليوم، السيطرة على الحريق خلال مدة قصيرة من فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة التي توجهت على الفور للموقع، وتعاملت مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في خطة الطوارئ.
وحسب قناة “الإخبارية”، أكدت عمليات الخفجي المشتركة عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، كما لم يتم رصد أي غازات سامة أو تسربات للزيت بموقع الحادث.
وأضافت أنه تم تقييم الأضرار الناتجة عن الحريق، ويجري العمل على إصلاحها بأسرع وقت لاستئناف عمليات الإنتاج.