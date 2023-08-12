Icon

بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى Icon شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال Icon رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين Icon عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح Icon السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته Icon مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد Icon كوريا الشمالية تمنع مواطنيها من لف السجائر لسبب غريب Icon مفتي تشاد: مؤتمر تواصل وتكامل يثمر لجمع كلمة المسلمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يوجد إصابات أو رصد غازات سامة

عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت عمليات الخفجي المشتركة في بيان لها، حدوث حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح يوم الخميس الماضي، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليه خلال مدة قصيرة من قبل فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة.

عدم رصد غازات سامة

وأوضحت عمليات الخفجي اليوم، السيطرة على الحريق خلال مدة قصيرة من فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة التي توجهت على الفور للموقع، وتعاملت مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في خطة الطوارئ.

قد يهمّك أيضاً
ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها

ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها

البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا

البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا

وحسب قناة “الإخبارية”، أكدت عمليات الخفجي المشتركة عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، كما لم يتم رصد أي غازات سامة أو تسربات للزيت بموقع الحادث.

وأضافت أنه تم تقييم الأضرار الناتجة عن الحريق، ويجري العمل على إصلاحها بأسرع وقت لاستئناف عمليات الإنتاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف