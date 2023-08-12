عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح

أعلنت عمليات الخفجي المشتركة في بيان لها، حدوث حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح يوم الخميس الماضي، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليه خلال مدة قصيرة من قبل فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة.

عدم رصد غازات سامة

وأوضحت عمليات الخفجي اليوم، السيطرة على الحريق خلال مدة قصيرة من فريق الإطفاء من كوادر العمليات المشتركة التي توجهت على الفور للموقع، وتعاملت مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في خطة الطوارئ.

وحسب قناة “الإخبارية”، أكدت عمليات الخفجي المشتركة عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، كما لم يتم رصد أي غازات سامة أو تسربات للزيت بموقع الحادث.

وأضافت أنه تم تقييم الأضرار الناتجة عن الحريق، ويجري العمل على إصلاحها بأسرع وقت لاستئناف عمليات الإنتاج.