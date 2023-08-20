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بعد معاناة استمرت عامين

عملية جراحية تعيد المشي لطفلة في سكاكا

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
عملية جراحية تعيد المشي لطفلة في سكاكا
المواطن - واس

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أسهم التدخل الجراحي لطفلة عبر وحدة جراحة عظام الأطفال بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة سكاكا، في إعادة الوظيفة والشكل لقدم متجانفة بعد معاناة مع المشي استمرت عامين.

تفاصيل الحالة

وفي التفاصيل، كشفت صحة الجوف أن المريضة راجعت العيادات الخارجية لوجود مشاكل في القدم، وتم معاينتها في وحدة جراحة عظام الأطفال، حيث تبيّن أنها تعاني في صعوبة في المشي لمدة سنتين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل العمليه التي استغرقت ساعتين، وتخللها نقل أوتار في القدم مع خزع عظمي.

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حالة نادرة في التشوهات

وأضافت صحة الجوف أن الحالة تعتبر من الحالات النادرة في التشوهات التي تصيب أقدام الأطفال، ويحدث ذلك نتيجةً لعدم علاج القدم المصابة بالجنف منذ الولادة عن طريق الجبائر المناسبة لها.

وأشارت الصحة إلى أن العملية تكللت بالنجاح بتوفيق الله، وتم استعادة وظيفة المشي بصورة طبيعية في القدم اليسرى وخروج المريضة في نفس اليوم.

يذكر أن وحدة جراحة عظام الأطفال قامت بفحص أكثر من 100 حالة خلال نصف العام الجاري، وتم اكتشاف أكثر من 35 حالة خلع وتم علاجها تحفظياً بدون جراحة عن طريق المشدات.

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