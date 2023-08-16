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يجب الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تشهدها أبها مساء اليوم

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
عواصف رعدية وأمطار غزيرة تشهدها أبها مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مدينة أبها عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة مساء اليوم، مما تسبب في جريان المياه في معظم المناطق.

أمطار أبها

ووثق مقطع فيديو متداول، ونشرته قناة العربية، لحظات هطول الأمطار الغزيرة على مدينة أبها، وسط جريان شديد لمياه الأمطار.

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استمرار الهطول

وكان قد كشف المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول اليوم الأربعاء.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة على عدة محافظات بالمناطق التالية:

عسير: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل.

الباحة: الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة.

مكة المكرمة: الطائف، أضم، ميسان، العرضيات.

وكذلك محافظة العلا بالمدينة، ومدينة تبوك وشرورة بمنطقة نجران.

موجة حارة

ونوه المركز من توقعات بموجة حارة على المنطقة الشرقية تتأثر بها محافظات (الأحساء، العديد، بقيق) ومنطقة الرياض حيث تؤثر على محافظات (الأفلاج، الخرج، السليل، وادي الدواسر) والعيص بالمدينة المنورة.

تعليمات السلامة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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