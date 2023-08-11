عودة البث إلى تلفزيون لبنان

عاد البث مجددًا إلى شاشة تلفزيون لبنان، مساء الجمعة، بعد توقفه منذ صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

عودة البث

وكانت شاشة تلفزيون لبنان، قد توقفت عن البث صباح اليوم، مع عرض صورة رمزيّة بالألوان، وسط إضراب ينفذه موظفون لأسباب مالية.

وما زال بث البرامج على شاشة تلفزيون لبنان متوقفًا.

وفي وقت سابق، نفى وزير الإعلام اللبناني اتخاذه قرارًا بإغلاق تلفزيون لبنان نهائيًّا، حسبما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري: إن اتخاذ قرار بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، هو أمر عارٍ من الصحة.

وانتقد البيان قرار الاستمرار في الإضراب الذي تقوده نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق، مؤكدًا نجاح مساعي الوزير في تأمين رواتب للعاملين.