عودة الهدوء لأسعار النفط بعد تراجع 3 أيام بسبب الصين والفيدرالي

سادت حالة هدوء نسبي في سوق النفط العالمية بعد انخفاض دام ثلاثة أيام على وقع المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني، واحتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية بصورة أكبر.

انخفاض أسعار النفط

تجاوز خام غرب تكساس الوسيط عتبة 79 دولاراً للبرميل بفارق بسيط، بعدما نزف أكثر من 4% من سعره منذ بداية هذا الأسبوع. فيما تركزت أعين السوق على مخاوف تعثر تعافي الصين، أكبر مستورد عالمي للخام، بعد مرحلة الوباء، رغم تعهدات صانعي السياسة في بكين بدعم الاقتصاد، حيث تؤثر هذه المخاوف بالسلب على شهية المتعاملين للأصول عالية المخاطر بما في ذلك السلع الرئيسية.

في الجهة المقابلة، استمر قلق مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من عدم تراجع التضخم للمستوى المستهدف، وأشاروا إلى أن اقتصاد البلاد قد يحتاج لجرعات إضافية من زيادات أسعار الفائدة، وفقاً لمحضر اجتماع المركزي الأمريكي في يوليو. كما قد تضر تكاليف الاقتراض المرتفعة بالطلب على الطاقة، بينما تدعم مكاسب الدولار الأمريكي.