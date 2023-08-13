عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي مؤتمر “التواصل” دليلاً.. المملكة تعزز مجالات اهتمامها بالإسلام والمسلمين حول العالم
تستقبل مدارس التعليم العام، اليوم الأحد، المعلمين والمعلمات وكذلك الكادر الإداري والمشرفين والمشرفات بعد تمتعهم بإجازة صيفية امتدت لنحو 51 يومًا.
وبحسب “قناة الإخبارية” يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم إلى المدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، اعتباراً من اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الأحد المقبل الموافق 4 صفر 1445هـ ، متضمنًا ثلاث فصول دراسية تشمل العديد من الإجازات، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم.
فيديو | اليوم.. عودة منسوبي التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد#الإخبارية pic.twitter.com/xUF5OelnCH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2023