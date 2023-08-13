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بعد إجازة صيفية امتدت لـ 51 يومًا

عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي
المواطن - فريق التحرير

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تستقبل مدارس التعليم العام، اليوم الأحد، المعلمين والمعلمات وكذلك الكادر الإداري والمشرفين والمشرفات بعد تمتعهم بإجازة صيفية امتدت لنحو 51 يومًا.

وبحسب “قناة الإخبارية” يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم إلى المدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، اعتباراً من اليوم الأحد.

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ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الأحد المقبل الموافق 4 صفر 1445هـ ، متضمنًا ثلاث فصول دراسية تشمل العديد من الإجازات، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم.

 

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