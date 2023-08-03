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المقابلة تنطلق الأحد 19 محرم الجاري

عيادات طبية في الطائف لإنهاء إجراءات المرشحين للوظائف التعليمية

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
عيادات طبية في الطائف لإنهاء إجراءات المرشحين للوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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أكملت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف كافة استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية لهم والتي تنطلق يوم الأحد 19 محرم الجاري، في مسرح إدارة التعليم في الحلقة الشرقية.

إجراء المقابلة

ورحب المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، د. سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمرشحين والمرشحات، لإجراء المقابلة والمطابقة راجيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد، مؤكدًا أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا في تسخير إمكانياتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية التعاقدية، مبينًا أنه تم تشكيل اللجان العاملة وفرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم لاستكمال الإجراءات.

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الكشف الطبي

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عبدالله العازمي، بأن المرشح والمرشحة سينهي اجراءات الكشف الطبي وجميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة في الكشف الطبي-الصحة العامة، السموم، المختبرات- في مقر المقابلة والمطابقة وذلك تيسيرًا على المرشحين والمرشحات وذلك في إطار التعاون بين الإدارة والشؤون الصحية في المحافظة.

وأضاف العازمي، أنه يجب على المرشح والمرشحة اصطحاب أصول المستندات التالية مع صور منها وهي: الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي/ الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية.

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