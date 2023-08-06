“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%

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أقر مجلس إدارة شركة عِلم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال (ما يعادل 3 ريالات للسهم) كأرباح عن النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 233.09 مليون ريال.
وسيكون تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس 2023 للمساھمین المالكین للأسھم والمقیّدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية في نھاية ثاني یوم تداول يلي تاریخ الاستحقاق بحيث يكون موعد صرف الأرباح 24 أغسطس
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 102.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11375.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.56%.