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عن النصف الأول 2023

“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%
المواطن - فريق التحرير

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أقر مجلس إدارة شركة عِلم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من رأس المال (ما يعادل 3 ريالات للسهم) كأرباح عن النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 233.09 مليون ريال.

توزيع أرباح نقدية

وسيكون تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس 2023 للمساھمین المالكین للأسھم والمقیّدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية في نھاية ثاني یوم تداول يلي تاریخ الاستحقاق بحيث يكون موعد صرف الأرباح 24 أغسطس

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مؤشر الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 102.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11375.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.56%.

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