Icon

إغلاق 3 مستودعات مخالفة وضبط 5500 منتجٍ طبي في جدة Icon سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية Icon النصر يسعى لضم رافينها Icon حسان تمبكتي يستعد للظهور الأول مع الهلال Icon مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس Icon فيفا يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتًا Icon التحكيم في مباراة ضمك يُثير غضب الشبابيين Icon افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن Icon شركة ميتا تطلق إصدار الويب من ثردز Icon 48 ساعة حاسمة في انتقال محمد صلاح للاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من سيلتا فيغو

غابري فيغا أهلاوي رسميًا

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
غابري فيغا أهلاوي رسميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإسباني غابري فيغا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يضم غابري فيغا

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو ظهر خلاله غابري فيغا مرتديًا قميص الفريق الأول، وعلق قائلًا: “جوهرة إسبانيا، سيقف بردد النشيد.. فيغا أهلاوي”.

قد يهمّك أيضاً
5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار

5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار

كريم بنزيما يسجل أول هدف له في الدوري السعودي للمحترفين

كريم بنزيما يسجل أول هدف له في الدوري السعودي للمحترفين

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قد أكد أن غابري فيغا صاحب الـ21 عامًا، وقع عقود انتقاله إلى الأهلي، فجرًا، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية بنجاح، مشددًا على أن سيُسافر إلى جدة اليوم.

غابري فيغا
فيغا بقميص الأهلي

وارتبط اسم النجم الإسباني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في حسم الصفقة.

وتم تصعيد غابري فيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

غابري فيغا
فيغا بقميص الأهلي

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في الفوز بأول 3 مباريات على التوالي، ليحصد 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.

الأهلي في دوري روشن
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر
السعودية اليوم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني...

السعودية اليوم
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
السعودية اليوم

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول...

السوق
4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية
السعودية اليوم

4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية...

السعودية اليوم
تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة بدراجته
السعودية اليوم

تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة...

السعودية اليوم
تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
السعودية اليوم

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

السعودية اليوم
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
أخبار رئيسية

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم...

أخبار رئيسية