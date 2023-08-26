غابري فيغا أهلاوي رسميًا

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإسباني غابري فيغا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يضم غابري فيغا

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو ظهر خلاله غابري فيغا مرتديًا قميص الفريق الأول، وعلق قائلًا: “جوهرة إسبانيا، سيقف بردد النشيد.. فيغا أهلاوي”.

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قد أكد أن غابري فيغا صاحب الـ21 عامًا، وقع عقود انتقاله إلى الأهلي، فجرًا، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية بنجاح، مشددًا على أن سيُسافر إلى جدة اليوم.

وارتبط اسم النجم الإسباني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في حسم الصفقة.

وتم تصعيد غابري فيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في الفوز بأول 3 مباريات على التوالي، ليحصد 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.