غابري فيغا لجماهير الأهلي: أراكم قريبًا في جدة

وجه النجم الإسباني غابري فيغا، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى الجماهير، قبل بدء مشواره رسميًا.

غابري فيغا في طريقه لجدة

ونشر حساب النادي الأهلي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو؛ ظهر فيه فيغا وهو في الطائرة أثناء سفره إلى السعودية، وقال: “أهلًا.. أنا غابري أراكم قريبًا في جدة”.

وأعلن النادي الأهلي بالأمس، عن نجاحه في حسم صفقة الإسباني غابري فيغا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو بعقد ممتد حتى عام 2026، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية في باريس.

وارتبط اسم غابري فيغا صاحب الـ21 عامًا، خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في حسم الصفقة.

وتم تصعيد غابري فيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في الفوز بأول 3 مباريات على التوالي، ليحصد 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.