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غابري فيغا يوقع للأهلي ويصل جدة اليوم

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
غابري فيغا يوقع للأهلي ويصل جدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو، الإسباني غابري فيغا، قريبًا للغاية من الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يُنهي صفقة غابري فيغا

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن غابري فيغا صاحب الـ21 عامًا، وقع عقود انتقاله إلى الأهلي، عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيت أوروبا، مؤكدًا إتمام صفقة انتقاله، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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وأوضح فابريزيو رومانو، أن غابري فيغا انتهى من الفحوصات الطبية بنجاح بالأمس، ليتم توقيع المستندات، مشددًا على أن اللاعب الإسباني سيُسافر إلى جدة اليوم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

غابري فيغا
تصميم للاعب بقميص الأهلي – المصدر @FabrizioRomano

وارتبط اسم النجم الإسباني خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى، حيث كان هدفًا لريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي ونابولي، إلا أن النادي الأهلي تفوق عليهم، ونجح في حسم الصفقة.

وتم تصعيد غابري فيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو في بداية الموسم قبل الماضي، وشارك معه في 56 مباراة، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وصنع 4 أهداف.

جابرييل فيجا
اللاعب الإسباني

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في الفوز بأول 3 مباريات على التوالي، ليحصد 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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