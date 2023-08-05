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التنسيق مع الجهات الصحية لتسهيل استيفاء متطلبات التقديم

غداً.. تعليم عسير تستقبل 189 من المرشحين للوظائف التعليمية

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
غداً.. تعليم عسير تستقبل 189 من المرشحين للوظائف التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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تجري الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، غدًا ، المقابلات الشخصية لـ 189 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية بتعليم المنطقة.

المرشحون والمرشحات للوظائف التعليمية

وحددت الإدارة مقر خدمات المستفيدين لاستقبال المرشحين من البنين، ومسرح التعليم مقراً لاستقبال المرشحات من البنات، حيث يتوجب على المرشحين والمرشحات إحضار أصول “الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي.

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وأشارت الإدارة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الصحية؛ لتسهيل استيفاء متطلبات التقديم واستكمال مسوغات الترشيح لاستقبال المرشحين والمرشحات، حيث خصّص مستشفى عسير المركزي عيادة خاصة لاستقبال المتقدمين والمتقدمات.

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