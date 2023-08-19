غداً.. 1363 مدرسة تستقبل 190 ألف طالب وطالبة بجازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خططها واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك بعد انتهاء وإكمال عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني المدرسية والأجهزة التعليمية وأدوات الأمن والسلامة، واستقبال وتأمين وتوزيع الكتب الدراسية، وصرف الميزانية التشغيلية، من أجل بداية واعدة لـ 190,268 طالبًا وطالبة، في 1363 مدرسة للبنين والبنات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن خطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لانطلاقة العام الدراسي الجديد قد بدأت منذ وقت مبكر بتضافر جهود جميع الإدارات التي عملت على إعداد الخطط وتنفيذها، وعمل الجولات الإشرافية والتفقدية، ومتابعة أعمال الصيانة والاستعداد، وبحث احتياجات المجتمع التعليمي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملبية لاحتياجات الطلبة، ومحققة لأهداف العملية التعليمية بالمملكة.

العام الدراسي الجديد

وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن رفع مستوى الجاهزية التقنية في مختلف المدارس عبر خطة عمل تم العمل عليها قبل نهاية العام الدراسي السابق تضمنت تفعيل تلقي واستقبال بلاغات وطلبات الصيانة التقنية للمدارس عبر موقع خدماتي، الأمر الذي أسهم في سرعة تقديم الخدمة ورفع مستوى الجاهزية التقنية بها، حيث نفذت أعمال صيانة لمعامل الحاسب الآلي، كما تم دعم المعامل بأكثر من 147 شاشة تفاعلية جديدة، إضافة إلى 217 شاشة تفاعلية سابقة تم العمل على صيانتها والتي تستفيد منها أكثر من 176 مدرسة، كما تم الرفع باحتياجات الإنترنت في المدارس النائية، وتم العمل على إنشاء أكثر من 5000 حساب وزاري جديد لمنسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم والكوادر الإدارية في المدارس.

وبينت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه تم استحداث 6 مدارس جديدة و10 روضات مع مطلع العام الدراسي الجديد، وترميم 40 مدرسة، بالإضافة إلى إسناد صيانة وإعادة تأهيل 34 مبنى مدرسياً بمجمعات الإسكان بالمنطقة إلى شركة تطوير للمباني، وتوقيع 7 عقود تشغيل وصيانة لجميع المباني المدرسية التابعة لمدة 3 أعوام، إضافة إلى توقيع 8 عقود لصيانة وتشغيل أجهزة التكييف بجميع المدارس، وذلك ضمن استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

تشغيل 22 مدرسة بالحد الجنوبي

وواصلت الإدارة جهودها واستعداداتها لتشغيل نحو 22 مدرسة من مدارس الحد الجنوبي بعد اكتمال استلامها من اللجان الأمنية، من خلال إنهاء أعمال الصيانة والعمل على اكتمال أعمال التأثيث وجاهزية المختبرات والمعامل ومصادر التعلم بما يسهم في توفير متطلبات البيئة التعليمية الملائمة لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات، مع تحقيق متطلبات الأمن والسلامة فيها.

وفي جانب التجهيزات المدرسية أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان توزيع 66 سبورة إلكترونية جديدة للمدارس التابعة، وتجهيز 15 مختبرًا مدرسيًا لمسار الصحة والحياة، وإكمال جاهزية مختبرات بقية المدارس، إضافة إلى اكتمال استقبال وترحيل كافة المقررات الدراسية، كما تم توزيع أكثر من 40 ألف مقعد مدرسي وطاولة جديدة على مختلف المدارس التابعة.