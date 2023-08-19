Icon

السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023 Icon غداً.. 1363 مدرسة تستقبل 190 ألف طالب وطالبة بجازان Icon الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار Icon الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن Icon القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة Icon سياح وسط الشلالات ومياه الأمطار في وادي لجب بجازان Icon عبدالقدوس عطية يتألق ويدخل تاريخ دوري المحترفين Icon مشجع يُنبه وليد عبدالله بانطلاق مباراة النصر والتعاون! Icon السديس في رسالة للمدرسين: عظِّموا رسالة التسامح والاعتدال Icon 6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد انتهاء وإكمال عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني المدرسية

غداً.. 1363 مدرسة تستقبل 190 ألف طالب وطالبة بجازان

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
غداً.. 1363 مدرسة تستقبل 190 ألف طالب وطالبة بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خططها واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك بعد انتهاء وإكمال عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني المدرسية والأجهزة التعليمية وأدوات الأمن والسلامة، واستقبال وتأمين وتوزيع الكتب الدراسية، وصرف الميزانية التشغيلية، من أجل بداية واعدة لـ 190,268 طالبًا وطالبة، في 1363 مدرسة للبنين والبنات.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يستهدف الانتصار الـ100

الاتحاد يستهدف الانتصار الـ100

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن خطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لانطلاقة العام الدراسي الجديد قد بدأت منذ وقت مبكر بتضافر جهود جميع الإدارات التي عملت على إعداد الخطط وتنفيذها، وعمل الجولات الإشرافية والتفقدية، ومتابعة أعمال الصيانة والاستعداد، وبحث احتياجات المجتمع التعليمي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملبية لاحتياجات الطلبة، ومحققة لأهداف العملية التعليمية بالمملكة.

العام الدراسي الجديد

وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن رفع مستوى الجاهزية التقنية في مختلف المدارس عبر خطة عمل تم العمل عليها قبل نهاية العام الدراسي السابق تضمنت تفعيل تلقي واستقبال بلاغات وطلبات الصيانة التقنية للمدارس عبر موقع خدماتي، الأمر الذي أسهم في سرعة تقديم الخدمة ورفع مستوى الجاهزية التقنية بها، حيث نفذت أعمال صيانة لمعامل الحاسب الآلي، كما تم دعم المعامل بأكثر من 147 شاشة تفاعلية جديدة، إضافة إلى 217 شاشة تفاعلية سابقة تم العمل على صيانتها والتي تستفيد منها أكثر من 176 مدرسة، كما تم الرفع باحتياجات الإنترنت في المدارس النائية، وتم العمل على إنشاء أكثر من 5000 حساب وزاري جديد لمنسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم والكوادر الإدارية في المدارس.

وبينت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه تم استحداث 6 مدارس جديدة و10 روضات مع مطلع العام الدراسي الجديد، وترميم 40 مدرسة، بالإضافة إلى إسناد صيانة وإعادة تأهيل 34 مبنى مدرسياً بمجمعات الإسكان بالمنطقة إلى شركة تطوير للمباني، وتوقيع 7 عقود تشغيل وصيانة لجميع المباني المدرسية التابعة لمدة 3 أعوام، إضافة إلى توقيع 8 عقود لصيانة وتشغيل أجهزة التكييف بجميع المدارس، وذلك ضمن استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

تشغيل 22 مدرسة بالحد الجنوبي

وواصلت الإدارة جهودها واستعداداتها لتشغيل نحو 22 مدرسة من مدارس الحد الجنوبي بعد اكتمال استلامها من اللجان الأمنية، من خلال إنهاء أعمال الصيانة والعمل على اكتمال أعمال التأثيث وجاهزية المختبرات والمعامل ومصادر التعلم بما يسهم في توفير متطلبات البيئة التعليمية الملائمة لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات، مع تحقيق متطلبات الأمن والسلامة فيها.

وفي جانب التجهيزات المدرسية أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان توزيع 66 سبورة إلكترونية جديدة للمدارس التابعة، وتجهيز 15 مختبرًا مدرسيًا لمسار الصحة والحياة، وإكمال جاهزية مختبرات بقية المدارس، إضافة إلى اكتمال استقبال وترحيل كافة المقررات الدراسية، كما تم توزيع أكثر من 40 ألف مقعد مدرسي وطاولة جديدة على مختلف المدارس التابعة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم