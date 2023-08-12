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وفق خطة زمنية ناجحة لاستقبال الطلاب وسير العملية التعليمية

غدًا.. عودة المعلمين إلى مدارسهم استعدادًا للعام الجديد

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
غدًا.. عودة المعلمين إلى مدارسهم استعدادًا للعام الجديد
المواطن - فريق التحرير

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تعود الهيئة الإدارية والتعليمية في مدارس المملكة يوم غد الأحد للدوام الرسمي، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

خطة زمنية

من جهتها، وضعت وزارة التعليم خطة زمنية ناجحة لاستقبال الطلاب وسير العملية التعليمية بشكل جيد دون وجود ما يعوقها.

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تنظيف المدارس

وتشمل خطط الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، أيضا تنفيذ أعمال النظافة والصيانة والتعقيم لمباني مكاتب التعليم والمدارس بجميع مراحلها، والعمل على تهيئتها لعودة الكادر الإشرافي والتعليمي والإداري إليها غدًا الأحد .

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