غدًا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وهو غدًا أول سبتمبر، حيث يصرف مع بداية الأشهر الميلادية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية ردًا بسؤال حول هذا الأمر “يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملاً دعم الحقيبة المدرسية ودعم الكهرباء ودعم حليب الأطفال.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

1– الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2– إنشاء حساب جديد

3– الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

4– تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة

5– التأكيد على البيانات المدخلة

6– يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب