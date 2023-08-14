غرامات مالية على 4 وكالات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية خالفت النظام

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، فرض غرامات مالية على 4 وكلاء وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية خالفوا النظام.
وشملت المخالفات وكالات وموزعي أجهزة صناعة أمريكية، يابانية، كورية، وصينية.
وقالت وزارة التجارة إن هؤلاء الوكلاء والموزعين ارتكبوا مخالفات تتضمن عدم الالتزام بالصيانة، عدم الالتزام بالضمان، عدم توفير سلعة بديلة أو تقديم تعويض مالي، عدم توفر قطع غيار، وعدم وجود وثيقة تبين حالة هيكل السلعة.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نص على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.
كما شدد النظام على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك بحيث تتضمن بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح.