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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

غرامة تنتظر 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
غرامة تنتظر 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(12) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (556) متنًا من الإبل، و(860) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد المليكة ومحمية شرعان.

وأكدت  القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريالٍ لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريالٍ لكل رأس.

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الإبلاغ

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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