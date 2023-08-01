غرامة 500 ريال تنتظر مواطنًا لإطعامه قرود البابون

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الوطنية، عن رصد كاميرات المراقبة التابعة له، مواطنًا يلقي أطعمة لقرود البابون، ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن عقوبة إطعام قرود البابون تتمثل في غرامة مالية تبلغ 500 ريال.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلن في فبراير الماضي، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، داعيًا المواطنين لدعمها في حل المشكلة.
إطعام قرود البابون يعرضك للعقوبة. #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/zDZcfmCuad
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 1, 2023
ومن أبرز الأضرار الناجمة من قرود البابون ما يلي:
1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.
2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.
3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.
4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.
5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.
6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.