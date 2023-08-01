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نظرًا لمخالفته نظام البيئة

غرامة 500 ريال تنتظر مواطنًا لإطعامه قرود البابون

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
غرامة 500 ريال تنتظر مواطنًا لإطعامه قرود البابون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الوطنية، عن رصد كاميرات المراقبة التابعة له، مواطنًا يلقي أطعمة لقرود البابون، ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

عقوبة إطعام قرود البابون

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن عقوبة إطعام قرود البابون تتمثل في غرامة مالية تبلغ 500 ريال.

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وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلن في فبراير الماضي، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، داعيًا المواطنين لدعمها في حل المشكلة.

أضرار قرود البابون

ومن أبرز الأضرار الناجمة من قرود البابون ما يلي:

1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.

2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.

3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.

4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.

5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.

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