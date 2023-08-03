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قضت عليه آخر عطلاتها رفقة دودي الفايد

غرق أشهر يخت بالعالم المفضل للأميرة ديانا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
غرق أشهر يخت بالعالم المفضل للأميرة ديانا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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غرق اليخت الشهير عالمياً الذي استمتعت به الأميرة ديانا في إجازتها الصيفية الأخيرة في جنوب فرنسا، بعدم حدث له تسرب فغرق في قاع البحر.

غرق أشهر يخت سياحي بالعالم

واختفت السفينة كوجو، التي كانت مفضلة لنجوم هوليوود، تحت أمواج البحر الأبيض المتوسط بعد اصطدامها بجسم مجهول على بعد حوالي 18 ميلاً قبالة بوليو سور مير، على الريفييرا الفرنسية، السبت الماضي، بحسب “ديلي ميل”.

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وقالت الشرطة المحلية إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص كانوا على متنها في أعقاب الحادث ، لكن انتهى المطاف بالقارب على عمق حوالي 2500 متر (8200 قدم).

أسباب غرق اليخت

تعرض اليخت الذي كان يملكه رجل الأعمال المصري الراحل دودي الفايد، والذي قضت عليه الأميرة ديانا آخر إجازة لها في فرنسا للغرق. وغرق اليخت المشهور عالميًا، بعد أن كان في يوم من الأيام مفضلًا لدى نجوم هوليوود، تحت أمواج البحر المتوسط بعد اصطدامه بجسم مجهول قبالة بوليو سور مير على الريفيرا الفرنسية.

تم إرسال قوارب الإنقاذ، وبعد التأكد من سلامة الجميع، اكتشف رجال الدرك تسربًا كبيرًا للمياه على مستوى الهيكل الأمامي الأيمن.

Princess Diana with Dodi Al Fayed in Sardinia. Half Length.

إنقاذ ركاب القارب

ومشط المسئول عن اليخت المضخات وحافظ على تشغيل المحركات، لكن هذا لم يمنع القارب من الغرق، على بعد حوالي 18 ميلًا بحريًا قبالة الساحل. تم وضع جميع من كانوا على متنه بمن فيهم مالك كوجو الإيطالي، في قارب إنقاذ، وأعيدوا إلى الشاطئ دون إصابة.

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