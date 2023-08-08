غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات

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تسببت الفيضانات في غرق عدد من شوارع النمسا والنرويج والدنمارك، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية في كوريا الجنوبية، في ظواهر تعزز من قوتها التغير المناخي بحسب ما أفاد العلماء.
ونشرت “قناة يورونيوز” مقطع فيديو يظهر غرق الشوارع في الدول الأوروبية جراء الفيضات والتي شهدتها عدة دول أوروبية خلال الأيام الماضية.
وفي النمسا أعلنت مقاطعة كارينثيا عن حصول 80 انهياراً أرضياً كبيراً يوم الأحد، حيث تم إجلاء 10 من السكان على الأقل، بينما سجلت مقاطعة ستيريا المجاورة 280 انهياراً أرضياً.
فيما تسببت العاصفة هانز بهطول أمطار غزيرة على السويد والدنمارك ما أدى إلى سيول عطلت حركة القطارات والنقل البري وأحياناً الجوي.