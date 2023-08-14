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بعد استبداله في مباراة تشيلسي وليفربول

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
المواطن - فريق التحرير

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تصدر نجم الريدز، المصري الدولي محمد صلاح الصحف الإنجليزية، بسبب ردة فعله الغاضبة خلال استبداله في مباراة تشيلسي وليفربول.

مباراة تشيلسي وليفربول

وأُقيمت مباراة تشيلسي وليفربول بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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مباراة تشيلسي وليفربول
جانب من المباراة – المصدر @LFC

غضب محمد صلاح

وظهر محمد صلاح بشكل مميز في مباراة تشيلسي وليفربول، حيث صنع الهدف الذي سجله لويس دياز، وأحرز هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يُقرر المدرب يورجن كلوب استبداله عند الدقيقة 77.

محمد صلاح
صلاح – المصدر dailymail

وبدا محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، غاضبًا للغاية أثناء خروجه من المستطيل الأخضر، حيث ألقى اللاصق الطبي من يده، بصورة منزعجة، بعدما حرمه كلوب من تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في الجولة الأولى بالبريميرليج.

محمد صلاح
صلاح – المصدر dailymail

الصحف العالمية تتفاعل

وتفاعلت الصحف العالمية مع غضب النجم المصري، وقالت “ديلي تلجراف”: “حدة محمد صلاح.. غضب بسبب الاستبدال”، وكتبت “ديلي ستار”: ” “حدة مو تجاه كلوب.. صلاح المستبدل يستشيط غضبًا على اقتياده للخارج”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”: “حدة صلاح.. غضب نجم ليفربول من الاستبدال ولكن كين يطالبه بأن يجلس ويخرس”، وذلك في إشارة إلى تصريحات نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين، وقالت “ديلي إكسبريس”: “نوبة غضب لصلاح ولكن كلوب يؤكد على أن الأمر لا بأس به”.

محمد صلاح
عنوان ديلي ميل

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