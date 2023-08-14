غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

تصدر نجم الريدز، المصري الدولي محمد صلاح الصحف الإنجليزية، بسبب ردة فعله الغاضبة خلال استبداله في مباراة تشيلسي وليفربول.

مباراة تشيلسي وليفربول

وأُقيمت مباراة تشيلسي وليفربول بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

غضب محمد صلاح

وظهر محمد صلاح بشكل مميز في مباراة تشيلسي وليفربول، حيث صنع الهدف الذي سجله لويس دياز، وأحرز هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يُقرر المدرب يورجن كلوب استبداله عند الدقيقة 77.

وبدا محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، غاضبًا للغاية أثناء خروجه من المستطيل الأخضر، حيث ألقى اللاصق الطبي من يده، بصورة منزعجة، بعدما حرمه كلوب من تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في الجولة الأولى بالبريميرليج.

الصحف العالمية تتفاعل

وتفاعلت الصحف العالمية مع غضب النجم المصري، وقالت “ديلي تلجراف”: “حدة محمد صلاح.. غضب بسبب الاستبدال”، وكتبت “ديلي ستار”: ” “حدة مو تجاه كلوب.. صلاح المستبدل يستشيط غضبًا على اقتياده للخارج”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”: “حدة صلاح.. غضب نجم ليفربول من الاستبدال ولكن كين يطالبه بأن يجلس ويخرس”، وذلك في إشارة إلى تصريحات نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين، وقالت “ديلي إكسبريس”: “نوبة غضب لصلاح ولكن كلوب يؤكد على أن الأمر لا بأس به”.