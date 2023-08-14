غضب هلالي بسبب فرصة عبدالله الحمدان الضائعة

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تسببت فرصة ضائعة من اللاعب عبدالله الحمدان في غضب كبير لجماهير نادي الهلال، وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة أبها ضد الهلال في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.
وأهدر الحمدان فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثاني لـ الهلال في شباك أبها في الدقيقة الخمسين بعدما انفرد بالمرمى، مما جعل جماهير الهلال التي انتقدته مسبقًا تطالب برحيله بعد نهاية المباراة وقبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويلعب الحمدان في صفوف الهلال منذ عام 2021 قادمًا من نادي الشباب.
وكان الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل البرازيلي مالكوم هدف التقدم لـ أزرق الرياض ثم تعادل اللاعب التونسي سعد بقير لفريق أبها.
يذكر أن نادي الهلال كان خسر أول أمس نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية ضد جاره النصر بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي النصر، بينما سجل اللاعب البرازيلي ميشايل الهدف الوحيد لـ الهلال.
الحمدان يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/mu478FGvMX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023