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غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، رد فعل سائحة خليجية بعد تعرضها لمضايقة داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة في تركيا.

وأظهر الفيديو، السائحة وهي تدخل في مشادة كلامية مع رجل وامرأة تركيين داخل المطعم، وسط تجمع لعدد من الأشخاص.

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صراخ السائحة وغضبها

وصرخت السائحة على المرأة التركية قائلة: “أنتِ وقحة وهو وقح أيضًا اصمتي.. كفى لكِ، أين دوركِ؟ إذا كان لديكم مشكلة، اذهبوا وتحدثوا مع الرئيس، لا تتحدثوا إلينا. أغلقوا السياحة”.

عنصرية مواطني تركيا

وتفاعل رواد منصة “إكس” على الفيديو، منددين بما حدث، فقالت ليلى الشمري “اللي يسافرون لها يتحملون اللي يجيهم عنصريين”. وأضاف ابن الأحساء “عجبني دفاعها عن نفسها.. وفي نفس الوقت الأمر خطر”.

فيما حذر الكثيرون من السفر إلى تركيا، لما يوجد بها من مواطنون عنصريين، إذ قال أبو فيصل “لا جديد، هذه تركيا وما تم تناقله وما تم رصده لا يصل لـ10٪ من واقع الحال واستمرار استفزاز السياح، لنا معهم تجربة مريرة عام 2006 ومن ذلك التاريخ قطعت عهداً أن لا تطأ قدمي تركيا مرة أخرى”.

وأشار أبو محمد “والله عجزنا وتعبنا وإحنا نقول ابعدوا عنهم هم وديرتهم”.

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