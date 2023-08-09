غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا اللقب الثالث يُشعل مباراة الهلال ضد الشباب النصر يتألق أمام الفرق العراقية ياسمين الفردان: انتشار النشر الرقمي واسع ويتماشى مع إيقاع الحياة تشكيل مباراة الشرطة ضد النصر بالبطولة العربية بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها الـ 15 نسبة المعلمات 51% و1.5 مليون مواطنة تستثمر في الأسهم السعودية رئيس النيجر المحتجز: أتناول أطعمة بلا تاريخ صلاحية الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية البنك المركزي يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
وثق مقطع فيديو متداول، رد فعل سائحة خليجية بعد تعرضها لمضايقة داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة في تركيا.
وأظهر الفيديو، السائحة وهي تدخل في مشادة كلامية مع رجل وامرأة تركيين داخل المطعم، وسط تجمع لعدد من الأشخاص.
وصرخت السائحة على المرأة التركية قائلة: “أنتِ وقحة وهو وقح أيضًا اصمتي.. كفى لكِ، أين دوركِ؟ إذا كان لديكم مشكلة، اذهبوا وتحدثوا مع الرئيس، لا تتحدثوا إلينا. أغلقوا السياحة”.
وتفاعل رواد منصة “إكس” على الفيديو، منددين بما حدث، فقالت ليلى الشمري “اللي يسافرون لها يتحملون اللي يجيهم عنصريين”. وأضاف ابن الأحساء “عجبني دفاعها عن نفسها.. وفي نفس الوقت الأمر خطر”.
فيما حذر الكثيرون من السفر إلى تركيا، لما يوجد بها من مواطنون عنصريين، إذ قال أبو فيصل “لا جديد، هذه تركيا وما تم تناقله وما تم رصده لا يصل لـ10٪ من واقع الحال واستمرار استفزاز السياح، لنا معهم تجربة مريرة عام 2006 ومن ذلك التاريخ قطعت عهداً أن لا تطأ قدمي تركيا مرة أخرى”.
وأشار أبو محمد “والله عجزنا وتعبنا وإحنا نقول ابعدوا عنهم هم وديرتهم”.
شاهد.. ردة فعل سائحة خليجية بعد تعرضها للمضايقة داخل مطعم للوجبات السريعة في #تركيا pic.twitter.com/MvfzIEkr2Y
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 9, 2023