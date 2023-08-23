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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الوجهة الجديدة للنجم الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، حيث ارتبط اسمه بناديي الاتحاد وغلطة سراي التركي.

مغادرة سان جيرمان

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

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راموس
راموس – المصدر diariogol

عرضان أمام سيرجيو راموس

وارتبط اسم سيرجيو راموس خلال اليومين الماضيين، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي يرغب في تدعيم صفوفه، لغياب المصري أحمد حجازي للإصابة.

وأكد الإعلامي عادل الماس، بأن المفاوض الاتحادي اقترب من التعاقد مع سيرجيو راموس، بعد تعثر التعاقد مع ماركينيوس، مشيرًا إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

راموس
راموس – المصدر diariogol

وأشار عادل الماس عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن المفاوض الاتحادي يسعى لحسم صفقة المدافع الأجنبي، وتجاوز المعوقات التي تحول دون إتمامها، خاصة أن مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات في السعودية.

وفي الوقت الذي أشارت التقارير إلى اقتراب الاتحاد من حسم صفقة سيرجيو راموس، أوضحت صحيفة “آس” وموقع “ريفيلو”، أن غلطة سراي التركي تقدم بعرض رسمي للمدافع المخضرم، للانضمام إلى صفوفه لمدة موسمين.

وسيمنح غلطة سراي، راموس الراتب الأعلى بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كما أنه قد يُشارك في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة تجاوز المراحل التمهيدية.

ويتوقع أن يحسم سيرجيو راموس مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تجهيزه فنيًا وبدنيًا للمشاركة، خاصة مع انطلاق المسابقات الرسمية مؤخرًا.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر @FabrizioRomano

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