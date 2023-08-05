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غوغل تسهل حذف الصور غير المرغوب فيها من الإنترنت

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
غوغل تسهل حذف الصور غير المرغوب فيها من الإنترنت
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت غوغل عن إطلاق أدوات خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بالتحكم في إزالة الصور الشخصية غير المرغوب بظهورها في الإنترنت، وتسري هذه السياسة على المحتوى المنشور بمواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية.

أدوات الخصوصية الجديدة

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية بأن أدوات الخصوصية الجديدة ستساعد مستخدمي الإنترنت على التيقن من عدم ظهور الصور الصريحة أو الرسومات التجسيدية بسهولة في نتائج البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

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ويقتضي التحديث أنه حتى إذا أنشأ شخص محتوًى صريحًا لنفسه ونشره على أحد مواقع الويب، ثم لم يعد راغبًا في إتاحته في عمليات البحث فإن بإمكانه أن يطلب حذفه من محرك بحث غوغل، ويتضمن التحديث أيضًا تسهيل تقديم استمارات الطلب بهذا الخصوص على المستخدمين.

الصور الشخصية

وتسري هذه السياسة على المحتوى المنشور بمواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية عبر غوغل، لكنها لن تسري على الصور التي لا يزال المستخدمون ينشرونها ويسوِّقونها بنشاط.

وتنوي جوجل كذلك أن تزوّد محرك بحثها بإعدادات تعتيم جديدة في البحث الآمن، وأن تجعلها إعدادات افتراضية للمستخدمين الذين لا يستخدمون خاصية “Safe Search filtering”، وبفضل هذه الإعدادات سيجري تعتيم الصور الصريحة ومحتوى البالغين ومحتوى العنف المصور بأدوات افتراضية عند ظهوره في نتائج البحث، كما سيمكن إيقاف تشغيل الإعداد في أي وقت.

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