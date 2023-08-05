غوغل تسهل حذف الصور غير المرغوب فيها من الإنترنت حليمة بولند تكشف تفاصيل مكالمتها مع كريستيانو رونالدو وزارة الحج تحذر من الافتراش بالمسجد الحرام رئيس الشباب: مكالمة خالد بن سلطان أسعدتني موعد دخول موسم سهيل وعلاقته بنهاية الحر الشديد مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود وعد مالكوم قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر 30 يومًا على انتهاء مهلة استخدامات 3 أنشطة متعلقة بقطاع المياه السعودية تطرق باب الحلول لأزمة أوكرانيا.. تاريخ من السلام الدولي
أعلنت غوغل عن إطلاق أدوات خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بالتحكم في إزالة الصور الشخصية غير المرغوب بظهورها في الإنترنت، وتسري هذه السياسة على المحتوى المنشور بمواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية.
وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية بأن أدوات الخصوصية الجديدة ستساعد مستخدمي الإنترنت على التيقن من عدم ظهور الصور الصريحة أو الرسومات التجسيدية بسهولة في نتائج البحث عبر الشبكة العنكبوتية.
ويقتضي التحديث أنه حتى إذا أنشأ شخص محتوًى صريحًا لنفسه ونشره على أحد مواقع الويب، ثم لم يعد راغبًا في إتاحته في عمليات البحث فإن بإمكانه أن يطلب حذفه من محرك بحث غوغل، ويتضمن التحديث أيضًا تسهيل تقديم استمارات الطلب بهذا الخصوص على المستخدمين.
وتسري هذه السياسة على المحتوى المنشور بمواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية عبر غوغل، لكنها لن تسري على الصور التي لا يزال المستخدمون ينشرونها ويسوِّقونها بنشاط.
وتنوي جوجل كذلك أن تزوّد محرك بحثها بإعدادات تعتيم جديدة في البحث الآمن، وأن تجعلها إعدادات افتراضية للمستخدمين الذين لا يستخدمون خاصية “Safe Search filtering”، وبفضل هذه الإعدادات سيجري تعتيم الصور الصريحة ومحتوى البالغين ومحتوى العنف المصور بأدوات افتراضية عند ظهوره في نتائج البحث، كما سيمكن إيقاف تشغيل الإعداد في أي وقت.