غياب بصمة ميسي مع إنتر ميامي ضد ناشفيل

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غابت بصمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي ضد ناشفيل، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
ولعب إنتر ميامي ضد ناشفيل، فجر اليوم الخميس، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف، في الظهور الثاني لميسي مع فريقه ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.
وتعقدت آمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في التأهل إلى مرحلة الإقصائيات، حيث يحتاج إلى الفوز في 8 مباريات من أصل 11 لقاء متبقياً، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير بين أندية المنطقة الشرقية برصيد 22 نقطة.
وتُعد مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل هي الأولى التي يفشل فيها زملاء ميسي في هز الشباك منذ الانتقال إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.
ولعب ميسي 9 مواجهات، قبل مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة وقدم 3 تمريرات حاسمة، ولعب دورًا بارزًا في تتويج فريقه بأول لقب في تاريخه بحصد كأس الدوريات.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ناشفيل أول فريق ينجح في إخفاء بصمة ميسي سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف منذ 88 يومًا، عندما غاب تأثيره في لقاء باريس سان جيرمان ضد كليرمون يوم 3 يونيو.