فابريزيو رومانو: ليفربول واضح ومحمد صلاح لا يُمس

صدم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، الجماهير الاتحادية بشأن إمكانية التعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فابريزيو رومانو يؤكد استمرار صلاح

وقال فابريزيو رومانو في مقطع فيديو: “موقف ليفربول واضح تمامًا، محمد صلاح لا يُمس، تم بيع فابينهو، هندرسون وفيرمينو ودعاهم ليفربول يرحلون، لكن مع صلاح الأمر مختلف تمامًا”.

وأضاف: “ليفربول لا يريد بيع صلاح واللاعب نفسه ووكيله أكدا التزامهما مع ليفربول.. صلاح يريد الفوز فقط في ليفربول، ولم تتغير رغبته، صلاح ملتزم مع ليفربول والنادي ملتزم معه”.

واختتم فابريزيو رومانو حديثه بشأن النجم المصري في مقطع الفيديو المتداول عبر منصة “إكس”، قائلًا: “أخيرًا.. صلاح باق في صفوف ليفربول، والموقف لم يتغير”.

وأكدت تقارير أن الاتحاد تقدم بعرض لمحمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، بجانب 60 مليون جنيه إسترليني لشراء عقده، ولكن الإدارة والمدرب يورجن كلوب رفضا، فيما يواصل العميد محاولاته لضمه.

محمد صلاح خامس هدافي ليفربول

ويُعد محمد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.