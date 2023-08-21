فابريزيو رومانو: ليفربول واضح ومحمد صلاح لا يُمس ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض إيجار : تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري مخالفة للنظام تفاصيل صفقة انتقال لابورت إلى النصر القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش بالمدينة المنورة كريستيانو رونالدو يستعد لبدء مشواره الآسيوي غدًا الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر استاد لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023 أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة
صدم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، الجماهير الاتحادية بشأن إمكانية التعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال فابريزيو رومانو في مقطع فيديو: “موقف ليفربول واضح تمامًا، محمد صلاح لا يُمس، تم بيع فابينهو، هندرسون وفيرمينو ودعاهم ليفربول يرحلون، لكن مع صلاح الأمر مختلف تمامًا”.
وأضاف: “ليفربول لا يريد بيع صلاح واللاعب نفسه ووكيله أكدا التزامهما مع ليفربول.. صلاح يريد الفوز فقط في ليفربول، ولم تتغير رغبته، صلاح ملتزم مع ليفربول والنادي ملتزم معه”.
واختتم فابريزيو رومانو حديثه بشأن النجم المصري في مقطع الفيديو المتداول عبر منصة “إكس”، قائلًا: “أخيرًا.. صلاح باق في صفوف ليفربول، والموقف لم يتغير”.
وأكدت تقارير أن الاتحاد تقدم بعرض لمحمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، بجانب 60 مليون جنيه إسترليني لشراء عقده، ولكن الإدارة والمدرب يورجن كلوب رفضا، فيما يواصل العميد محاولاته لضمه.
ويُعد محمد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.
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— wa7eed (@_waheed20) August 21, 2023