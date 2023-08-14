فابينيو: ليفربول له الفضل في انسجامي السريع مع الاتحاد

كشف النجم البرازيلي فابينيو سبب انسجامه السريع مع نادي الاتحاد، وذلك بعد أن شارك في مباراة الرائد اليوم كأول مباراة يخوضها مع العميد في دوري روشن ومنذ الانضمام له من ليفربول الإنجليزي صيف العام الحالي.

وتحدث فابينيو لـ قناة SSC قائلًا: ” سبب انسجامي السريع مع العميد يعود لتواجدي مع ليفربول لمدة 5 مواسم كنت ألعب في مستوى عال وهذا ساعدني كثيرًا للتألق مع العميد”.

وتابع: ” العميد في الشوط الأول لم يكن في أفضل أحواله، لكننا خلقنا بعض الفرص وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وأحرزنا 3 أهداف رغم أن حرارة الجو كانت مرتفعة”.

وكان المغربي حمدالله والبرازيلي كورونادو أحرزوا أهداف الاتحاد ضد الرائد اليوم.